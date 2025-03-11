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Атака БПЛА на Московский регион и возможность выхода США из НАТО. Темы брифинга Пескова

Атака БПЛА на Московский регион, возможность выхода США из НАТО и украинское урегулирование стали во вторник основными темами заявления журналистам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин на неделе встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, он «всегда желанный гость».

Об атаке БПЛА

Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион: «Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом».

Украина бьет по жилым домам, а Россия — по военным целям: «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам».

ПВО очень хорошо сработала при отражении атаки беспилотников на Московский регион: «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО».

Киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности.

Кремль не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла именно сегодня: «А вы спросите у киевского режима».

Об отношениях с США

США «каким-то образом» проинформируют Россию по итогам своих контактов с Украиной в Джидде.

Российские власти сообщат, если у них наметятся контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом: «Мы своевременно проинформируем вас».

Об Украине

Кремль призвал в вопросе об урегулировании на Украине ориентироваться только на официальные источники: «В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности».

В Кремле считают глупым раскрывать фрагменты будущих планов по урегулированию: «Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Только сегодня американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью».

О ситуации в Румынии

Отстранение лидера прошлого голосования Кэлина Джорджеску от президентских выборов в Румынии является «попранием всех норм демократии в центре Европы».

«Конечно, на фоне этого, если называть вещи своими именами, любые выборы, которые состоятся без него будут нелегитимны».

Россия не имеет никакого отношения к Джорджеску: «Обвиняют нашу страну в причастности какой-то к Джорджеску, это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение».

О возможности выхода США из НАТО

Возможность выхода США из НАТО не является делом России: «У НАТО есть свой устав. Вы почитайте устав, там все написано».