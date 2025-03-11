Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 марта: главное

Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Только сегодня американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью.