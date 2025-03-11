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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 марта: главное

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, пересказываем основные заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские ПВО отлично сработали при отражении сегодняшней атаки украинских беспилотников на Московский регион.

Киевский режим наносит удары по социальным объектам, тогда как Вооруженные силы России — только по военным целям.

Владимиру Путину доложили о сегодняшней атаке украинских беспилотников.

Кремль не афиширует планы по дальнейшему урегулированию украинского конфликта.

Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Только сегодня американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

США проинформируют Россию по итогам контактов с Украиной в Джидде.

Возможность выхода США из НАТО — не дело России.

Власти РФ своевременно сообщат, если наметятся контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

На этой неделе Владимир Путин встретится в президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Россия не имеет никакого отношения к румынскому политику Кэлину Джорджеску, который был отстранен от участия в президентских выборах.

Решение властей Румынии не допускать к президентским выборам Джорджеску делегитимизирует избирательный процесс в республике.