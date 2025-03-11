Российские ПВО отлично сработали при отражении сегодняшней атаки украинских беспилотников на Московский регион.
Киевский режим наносит удары по социальным объектам, тогда как Вооруженные силы России — только по военным целям.
Владимиру Путину доложили о сегодняшней атаке украинских беспилотников.
Кремль не афиширует планы по дальнейшему урегулированию украинского конфликта.
Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Только сегодня американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью.
США проинформируют Россию по итогам контактов с Украиной в Джидде.
Возможность выхода США из НАТО — не дело России.
Власти РФ своевременно сообщат, если наметятся контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
На этой неделе Владимир Путин встретится в президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Россия не имеет никакого отношения к румынскому политику Кэлину Джорджеску, который был отстранен от участия в президентских выборах.
Решение властей Румынии не допускать к президентским выборам Джорджеску делегитимизирует избирательный процесс в республике.