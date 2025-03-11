Bloomberg: Рубио исключил крупный прорыв на встрече в Джидде

Освобождение заключенных и возвращение детей на Украину из России могли бы помочь «в укреплении доверия к дипломатическим усилиям», написал Владимир Зеленский в соцсети. Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, чтобы встретиться с наследным принцем, не входит в переговорную группу и должен был покинуть королевство до начала переговоров между США и Украиной.