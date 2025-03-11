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Bloomberg: Рубио исключил крупный прорыв на встрече в Джидде

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, призваны прояснить, на какие уступки готовы пойти стороны для прекращения огня. Однако рассчитывать на крупный прорыв не стоит, предупреждает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы не собираемся… рисовать линии на карте. Мы просто получим общее представление о том, какие уступки являются для (сторон) возможными и что они потребуют взамен. Это даст нам довольно четкое представление о том, насколько они далеки друг от друга», сказал госсекретарь США Марко Рубио.

На данном этапе США, по словам Рубио, хотят убедиться, что Украина готова к дипломатическому урегулированию.

Причем сделка по природным ресурсам, которую президент Дональд Трамп назвал обязательным условием, не будет главной темой обсуждения в Джидде, поскольку она потребует дополнительных переговоров, говорится в статье.

Освобождение заключенных и возвращение детей на Украину из России могли бы помочь «в укреплении доверия к дипломатическим усилиям», написал Владимир Зеленский в соцсети. Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, чтобы встретиться с наследным принцем, не входит в переговорную группу и должен был покинуть королевство до начала переговоров между США и Украиной.

Кроме того, на этой неделе Москву для встречи с Владимиром Путиным должен посетить доверенное лицо Трампа и спецпосланник Стив Уиткофф.Трамп еще в воскресенье предупредил, что США предстоят «важные встречи» с Украиной и Россией.

Но, по словам Рубио, США сейчас «больше слушают, чем говорят».

Он напомнил, что цель первоначальных переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде как раз состояла в необходимости выяснить, заинтересована ли Москва в проведении переговоров, а не в обсуждении конкретных позиций. Сейчас аналогичные переговоры проводятся с украинской стороной.

Как пояснил госсекретарь, пауза в американской помощи «возникла из-за того, что мы почувствовали, что украинцы не были готовы к мирному процессу, не были заинтересованы в переговорах». Он надеется, что в Джидде эти сомнения будут развеяны.

Рубио также заверил, что в окончательном урегулировании обязательно будут участвовать европейцы, учитывая санкции, которые эти страны ввели в отношении России и вопрос с которыми должен быть решен. По его словам, американская сторона поддерживает контакты с Великобританией и Францией по поводу встречи в Джидде.