Bloomberg: Рубио исключил крупный прорыв на встрече в Джидде

«Мы не собираемся… рисовать линии на карте. Мы просто получим общее представление о том, какие уступки являются для (сторон) возможными и что они потребуют взамен. Это даст нам довольно четкое представление о том, насколько они далеки друг от друга», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Причем сделка по природным ресурсам, которую президент Дональд Трамп назвал обязательным условием, не будет главной темой обсуждения в Джидде, поскольку она потребует дополнительных переговоров, говорится в статье.
Освобождение заключенных и возвращение детей на Украину из России могли бы помочь «в укреплении доверия к дипломатическим усилиям», написал Владимир Зеленский в соцсети. Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, чтобы встретиться с наследным принцем, не входит в переговорную группу и должен был покинуть королевство до начала переговоров между США и Украиной.
Кроме того, на этой неделе Москву для встречи с Владимиром Путиным должен посетить доверенное лицо Трампа и спецпосланник Стив Уиткофф.Трамп еще в воскресенье предупредил, что США предстоят «важные встречи» с Украиной и Россией.
Он напомнил, что цель первоначальных переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде как раз состояла в необходимости выяснить, заинтересована ли Москва в проведении переговоров, а не в обсуждении конкретных позиций. Сейчас аналогичные переговоры проводятся с украинской стороной.
Как пояснил госсекретарь, пауза в американской помощи «возникла из-за того, что мы почувствовали, что украинцы не были готовы к мирному процессу, не были заинтересованы в переговорах». Он надеется, что в Джидде эти сомнения будут развеяны.
Рубио также заверил, что в окончательном урегулировании обязательно будут участвовать европейцы, учитывая санкции, которые эти страны ввели в отношении России и вопрос с которыми должен быть решен. По его словам, американская сторона поддерживает контакты с Великобританией и Францией по поводу встречи в Джидде.