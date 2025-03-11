Лукашенко сказал о поддержке шагов Грузии по отстаиванию своего суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о поддержке шагов Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета, пишет БелТА.
11 марта Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Грузии.
«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил дружеские отношения между народами, сказав, что «общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества».
Он подчеркнул:
«С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем».
Ранее Лукашенко сказал послам, что Беларусь пытаются представить в черном цвете.
Кроме того, Лукашенко назначил экс-главу Минской области Александра Турчина премьер-министром Беларуси.
Еще Лукашенко сказал о решении продлить белорускам праздник.