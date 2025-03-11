В Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча между делегациями России и США. Это были первые масштабные переговоры представителей двух стран за несколько лет. На встрече обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений. По итогам переговоров стороны договорились возобновить работу дипломатических ведомств.