Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой

Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН, сказал он.