Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой

«Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась Победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Как отметил президент, война унесла жизнь каждого третьего жителя Белоруссии и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики республики. Он напомнил, что в 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Белоруссия вошла в число стран-учредительниц ООН.
Лукашенко заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории — суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства. Он также рассказал, что в Белоруссии проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны.
Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН, сказал он.