Омский губернатор Хоценко открыл первое производство в ОЭЗ «Авангард»

Компания «Омскэлектротех» запустила новый завод по производству крепежных изделий и соединительных деталей для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей.
По словам Виталия Хоценко, наиболее рационально для инвесторов создавать новые производства на территориях, где уже решены земельные и инфраструктурные вопросы, а существенные налоговые льготы позволяют сократить срок окупаемости проекта. Глава региона также добавил, что с момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию прошел 1 год и 10 месяцев, что можно назвать небольшим сроком. Инвестиции в создание предприятия превысили 1,9 млрд рублей.
«В прошлом году президент Владимир Путин поставил перед российскими регионами задачу в ближайшие шесть лет в полтора раза увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке», — заявил Хоценко.
На новом предприятии будет создано почти двести рабочих мест с уровнем зарплаты выше среднего по региону. Ожидается, что налоговые отчисления в федеральный и областной бюджеты превысят 60 млн рублей ежегодно.
Предприятие наладило выпуск высокопрочного коррозионностойкого крепежа (болтов, гаек, шайб) и соединительных деталей (хомутов, тройников, адаптеров, заглушек). Производственные мощности позволяют производить до 1,7 тыс. тонн в год. Продукцию полностью изготавливают из отечественной стали, титана и его сплавов. Выпускаемый крепеж и соединительные детали могут применяться при экстремальных температурах от −90 °С до +650 °С.
После выхода на проектную мощность «Омскэлектротех» намерен занять до 30% российского рынка специализированного крепежа, заместив часть импорта.