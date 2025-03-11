Омский губернатор Хоценко открыл первое производство в ОЭЗ «Авангард»

По словам Виталия Хоценко, наиболее рационально для инвесторов создавать новые производства на территориях, где уже решены земельные и инфраструктурные вопросы, а существенные налоговые льготы позволяют сократить срок окупаемости проекта. Глава региона также добавил, что с момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию прошел 1 год и 10 месяцев, что можно назвать небольшим сроком. Инвестиции в создание предприятия превысили 1,9 млрд рублей.