Президент Казахстана встретился с министром иностранных дел Азербайджана

Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника.