В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране — более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье «Теракт».
«Переговоров пока нет… Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирные переговоры.