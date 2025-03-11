В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине

Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране — более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье «Теракт».