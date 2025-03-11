Мэр Кудрявцев: главные события Дня Победы — военный парад и салют

До Дня Великой Победы осталось меньше двух месяцев. Этот день навсегда останется символом мужества, героизма и стойкости советского народа. Ценой невероятных усилий они защитили Родину и подарили будущим поколениям мирное небо над головой.
«Для подготовки праздничных мероприятий провели городской организационный комитет. Запланированы различные программы и акции, чтобы почтить память героев и передать подрастающему поколению уважение к истории», — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В преддверии 9 мая в городе пройдут акции «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти» и «Свеча Памяти». Больше 200 курсантов заступят на вахту Памяти почти в каждом районе Новосибирска. Главным событием 80-летия Великой Победы станет военный парад, а вечером небо над городом озарит салют.
Максим Кудрявцев сообщил, что в данный момент решается вопрос о проведении акции «Бессмертный полк» в традиционном формате.