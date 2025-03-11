«Если чуть-чуть вспомнить вчерашний день, вчерашнюю беседу с (Дмитрием — ред.) Махониным, с губернатором Пермского края, собственно, губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий, и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре, и с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — сказал Песков.
Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.