NBC: в США аннулировали допуски Блинкена и Салливана к секретной информации

Габбард, согласно статье, запретила доступ к секретной информации Энтони Блинкену, госсекретарю в администрации Байдена; Джейку Салливану, советнику Байдена по национальной безопасности; Лизе Монако, которая курировала судебное преследование сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года.
Традиционно такую информацию предоставляли всем бывшим президентам США, но Байден приостановил эту практику в отношении Трампа. Теперь Трамп отплатил ему той же монетой.
Кроме того, Габбард отозвала допуски к секретной информации у окружного прокурора Манхэттена, который в рамках уголовного преследования добился вынесения обвинительного приговора в отношении Трампа, и у адвоката, который представлял правительственного информатора, инициировавшего первое дело об импичменте Трампу.
Она также заблокировала доступ к конфиденциальным данным для генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая в прошлом году выиграла гражданское дело о мошенничестве против Трампа, и для окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который добился вынесения обвинительного приговора Трампу за схему незаконного влияния на выборы 2016 года. Тогда Трамп якобы пытался заплатить за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.
Более четырех лет назад они подписали письмо, в котором указали, что Россия, пытаясь повлиять на исход выборов 2020 года, сыграла определенную роль в распространении обвинений в адрес сына Байдена Хантера. В своем указе Трамп обвинил подписантов в «вводящей в заблуждение и ненадлежащей политической координации» с президентской кампанией Байдена в 2020 году.