NBC: в США аннулировали допуски Блинкена и Салливана к секретной информации

Она также заблокировала доступ к конфиденциальным данным для генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая в прошлом году выиграла гражданское дело о мошенничестве против Трампа, и для окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который добился вынесения обвинительного приговора Трампу за схему незаконного влияния на выборы 2016 года. Тогда Трамп якобы пытался заплатить за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.