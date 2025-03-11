В Челябинской области главой Чебаркуля стал Михаил Панарин

«По результатам открытого голосования единогласно главой Чебаркульского городского округа избран Михаил Викторович Панарин», — сообщили в аппарате Собрания депутатов.
Напомним, 5 февраля депутаты приняли отставку мэра Светланы Виноградовой. Временно исполняющим обязанности назначен ее заместитель по общим вопросам Панарин.
Документы на участие в конкурсе на должность главы Чебаркуля подали документы четверо: Панарин, Оксана Шалимова — начальник управления образования, Александр Никулин — начальник управления ФКиС, Станислав Торопов — депутат города. До финального голосования по итогам тестирования и презентации программ развития муниципалитета допущены Панарин и Никулин.
Михаилу Панарину 40 лет. До 1998 года он проживал в Казахстане, после чего переехал в Сатку Челябинской области. Господин Панарин ранее работал руководителем аппарата администрации Саткинского муниципального округа, с 2022 года находился в командировке в ДНР.
Виноградова покинула пост по собственному желанию, она руководила администрацией Чебаркуля с декабря 2020 года.