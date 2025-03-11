Александр Скрябин прокомментировал свое назначение на пост главы Ростова-на-Дону

Сегодня, 11 марта, депутаты городской думы Ростова-на-Дону единогласно избрали Александра Скрябина новым главой города. После этого управленец признался в своем телеграм-канале, что программный план на будущее готовил не только как кандидат, но и как человек, который искренне любит свой город.