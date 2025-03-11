Глава Краснодара поручил до 1 мая восстановить разрушенные коммунальщиками дороги

К 1 мая в Краснодаре необходимо восстановить участков дорог, на которых ресурсоснабжающие организации разрыли ямы для проведения ремонта. Такой срок дал глава города Евгений Наумов на прошедшем в понедельник, 10 марта, совещании.
Масштабное восстановление улиц краевой столицы планируют начать на следующей неделе.
Евгений Наумов отметил, что горожане с пониманием относятся к ситуациям, когда коммунальщики проводят ремонт, но закономерно недовольны тем, что после его окончания не возвращается на место плитка или асфальт и не восстанавливается газон.
«В преддверии майских праздников необходимо максимально восстановить территории. Тем более, погода способствует проведению ремонтных работ», — подчеркнул градоначальник.
При этом замглавы города Владимир Архипов отметил, что в последние годы значительно улучшился подход и к качеству работ, и к систематизации разрытий. Если в 2022 году разруха оставалась в 16% случаев, то в 2024 — менее 7%.
Так, в 2024 году не восстановленные разрытия зафиксировали чиновники в границах улиц Севастопольской — Красных Партизан — имени Академика Трубилина — Северной. Материалы передали в ресурсоснабжающие организации. Участники совещания договорились, что ресурсоснабжающие компании будут синхронизировать свои плановые разрытия с ремонтами городских дорог и программой «25/35».