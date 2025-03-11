Мэр Самары попросил жителей не мусорить

«Всех прошу не мусорить. Уважайте чужой труд! Чистота поддерживается в том числе силами хрупких женщин, многие из них годами ответственно трудятся на этой тяжелой и порой неблагодарной со стороны горожан работе, стремясь сделать наш город красивым и чистым. Если хотя бы один день они не выйдут на работу — это сразу будет очевидно, поверьте», — написал мэр.