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Мэр Самары попросил жителей не мусорить

Глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале обратился к жителям с обращением. Он попросил горожан не мусорить.

«Всех прошу не мусорить. Уважайте чужой труд! Чистота поддерживается в том числе силами хрупких женщин, многие из них годами ответственно трудятся на этой тяжелой и порой неблагодарной со стороны горожан работе, стремясь сделать наш город красивым и чистым. Если хотя бы один день они не выйдут на работу — это сразу будет очевидно, поверьте», — написал мэр.

Свое обращение глава города опубликовал после того, как посетил МП «Благоустройство» и поздравил сотрудниц организации с прошедшим праздником 8 марта и предстоящим Днем работников жилищно-коммунального хозяйства, вручил грамоты по итогам работы в зимний период. Это предприятие уже долгие годы отвечает за уборку улиц города.

Также мэр анонсировал выпуск на улицы города пылесосов и генеральную уборку города.