Ходаренок: Зеленский атакой БПЛА на Россию хочет доказать наличие у него козырей

США требуют от Украины подтверждения готовности к перемирию, Киев в свою очередь предлагает прекращение огня в воздухе и на море. С одной стороны, это безусловный прогресс военно-политического руководства Украины, еще недавно предлагавшего мифические «планы победы» и проводившее ни к чему и никого не обязывавшие «саммиты мира». С другой стороны, никакого частичного прекращения огня, предлагаемого Владимиром Зеленским, реализовано никогда не будет. И вряд ли это всерьез будет обсуждаться в Джидде. Какого-либо прения сторон по этому вопросу, как представляется, даже не планируется.