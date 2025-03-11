Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

«Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад — не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны — он делает все, чтобы консенсус разрушался», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.