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Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

Лавров: Запад, вероятно, верящий в сатану, хочет разрушить консенсус в ОБСЕ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад — не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны — он делает все, чтобы консенсус разрушался», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.