В столице Филиппин арестован экс-президент Родриго Дутерте по ордеру МУС

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте арестован в Маниле по ордеру Международного уголовного суда. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных казней, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число жертв неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика, но, по-видимому, он все же будет доставлен для суда в Гаагу, сообщает The New York Times.