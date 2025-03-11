Axios: между США и Израилем нарастает напряженность из-за встреч с ХАМАС

Это первое крупное столкновение США с Израилем с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Однако некоторые критики американского президента даже похвалили его за то, что он в обход Нетаньяху попытался договориться с ХАМАС — то, на что администрация Джо Байдена так и не решилась.