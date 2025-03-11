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Axios: между США и Израилем нарастает напряженность из-за встреч с ХАМАС

В США и Израиле пытаются отмахнуться от нескольких дней закулисной напряженности из-за беспрецедентного прямого общения администрации Дональда Трампа с ХАМАС в преддверии важных переговоров по Газе, которые состоятся на этой неделе, пишет Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США провели переговоры с ХАМАС, но подчеркнула, что администрация Трампа не хочет, чтобы эти переговоры — и гнев Израиля по поводу них — помешали заключению соглашения по Газе, говорится в статье.

Адам Белер, представитель Трампа по заложникам, провел по меньшей мере два раунда переговоров с официальными лицами ХАМАС в Дохе, в том числе с главой переговорщиков военизированной группировки Халилем аль-Хайей.

Несмотря на то что Трамп, по словам Левитт, «полностью поддерживает» действия Белера, госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заверил, что они были «разовыми» и «не принесли результатов».

Ожидается, что во вторник, 11 марта, Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, присоединится к непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС, которые организованы при посредничестве Катара.

Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вступать в публичную перепалку с Трампом по поводу прямых переговоров с ХАМАС, израильские официальные лица выразили недовольство в частном порядке.

Рон Дермер, советник Нетаньяху, на прошлой неделе провел гневный телефонный разговор с Белером и пожаловался на отсутствие координации между США и Израилем.

После этого он уведомил, что Израиль получил заверения от администрации Трампа в том, что «этого больше не повторится» и что Уиткофф будет единственным каналом для переговоров о заложниках.

Белер, со своей стороны, заявил журналистам, что реакция Израиля «не так уж сильно его волнует».

Если бы каждый раз, когда Дермер немного расстраивается, мы бы раздували из этого большую проблему, отдохнуть было бы некогда.

Адам Белер
спецпредставитель США по делам заложников

Он подтвердил, что переговоры велись не только об освобождении американского заложника — это входило в его мандат в качестве посланника по вопросам заложников, — но и о более широком соглашении по освобождению всех заложников и достижению прочного перемирия.

Белер отметил, что он понимает озабоченность Израиля по поводу его действий, но подчеркнул, что США «не являются агентом Израиля» с «конкретными интересами в игре».

Это первое крупное столкновение США с Израилем с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Однако некоторые критики американского президента даже похвалили его за то, что он в обход Нетаньяху попытался договориться с ХАМАС — то, на что администрация Джо Байдена так и не решилась.