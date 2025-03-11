Axios: между США и Израилем нарастает напряженность из-за встреч с ХАМАС

Адам Белер, представитель Трампа по заложникам, провел по меньшей мере два раунда переговоров с официальными лицами ХАМАС в Дохе, в том числе с главой переговорщиков военизированной группировки Халилем аль-Хайей.
Ожидается, что во вторник, 11 марта, Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, присоединится к непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС, которые организованы при посредничестве Катара.
Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вступать в публичную перепалку с Трампом по поводу прямых переговоров с ХАМАС, израильские официальные лица выразили недовольство в частном порядке.
После этого он уведомил, что Израиль получил заверения от администрации Трампа в том, что «этого больше не повторится» и что Уиткофф будет единственным каналом для переговоров о заложниках.
Белер, со своей стороны, заявил журналистам, что реакция Израиля «не так уж сильно его волнует».
Если бы каждый раз, когда Дермер немного расстраивается, мы бы раздували из этого большую проблему, отдохнуть было бы некогда.
Он подтвердил, что переговоры велись не только об освобождении американского заложника — это входило в его мандат в качестве посланника по вопросам заложников, — но и о более широком соглашении по освобождению всех заложников и достижению прочного перемирия.
Это первое крупное столкновение США с Израилем с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Однако некоторые критики американского президента даже похвалили его за то, что он в обход Нетаньяху попытался договориться с ХАМАС — то, на что администрация Джо Байдена так и не решилась.