Екатерина Михайлова возглавила управление кадровой политики Кубани

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, Екатерина Михайлова — уроженка Краснодара. Выпускница Кубанского госуниверситета по специальности мировая экономика. С 2008 по 2017 год была помощником депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. На госслужбе — с 2022 года.