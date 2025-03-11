Екатерина Михайлова возглавила управление кадровой политики Кубани

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, Екатерина Михайлова — уроженка Краснодара. Выпускница Кубанского госуниверситета по специальности мировая экономика. С 2008 по 2017 год была помощником депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. На госслужбе — с 2022 года.
Воспитывает двоих детей.
Ранее «АиФ-Юг» писал — губернатор Кубани назначил главой молодежной политики Романа Дмитриева. Для того, чтобы улучшить сферу государственной молодежной политики 5 февраля минобразования, науки и молодежной политики реорганизовали в министерство образования и науки края. Власти создали отдельный департамент молодежной политики.