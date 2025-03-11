Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Михайлова возглавила управление кадровой политики Кубани

Екатерина Михайлова возглавила управление кадровой политики администрации Краснодарского края.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, Екатерина Михайлова — уроженка Краснодара. Выпускница Кубанского госуниверситета по специальности мировая экономика. С 2008 по 2017 год была помощником депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. На госслужбе — с 2022 года.

Воспитывает двоих детей.

Ранее «АиФ-Юг» писал — губернатор Кубани назначил главой молодежной политики Романа Дмитриева. Для того, чтобы улучшить сферу государственной молодежной политики 5 февраля минобразования, науки и молодежной политики реорганизовали в министерство образования и науки края. Власти создали отдельный департамент молодежной политики.