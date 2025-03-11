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Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил по телефону со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что беседа прошла по инициативе лидера этой африканской страны для обсуждения насущных вопросов сотрудничества.

Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие.

говорится в сообщении

Там также отмечается, что Лукашенко и Эмбало затронули и тему планируемого официального визита последнего в Минск.

Ранее лидеры двух стран очно не встречались, лишь вместе присутствовали в 2024 году на Параде Победы в Москве.

В последний раз на Африканском континенте Лукашенко бывал в декабре 2023 года. Тогда он после климатического саммита в Дубае отправился в Экваториальную Гвинею, затем в Зимбабве и Кению.