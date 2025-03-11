Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

Отмечается, что беседа прошла по инициативе лидера этой африканской страны для обсуждения насущных вопросов сотрудничества.
Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие.
Там также отмечается, что Лукашенко и Эмбало затронули и тему планируемого официального визита последнего в Минск.
Ранее лидеры двух стран очно не встречались, лишь вместе присутствовали в 2024 году на Параде Победы в Москве.
В последний раз на Африканском континенте Лукашенко бывал в декабре 2023 года. Тогда он после климатического саммита в Дубае отправился в Экваториальную Гвинею, затем в Зимбабве и Кению.