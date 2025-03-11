Кожемяко пообещал привести в Минск эпатажный балет

Будет представлено два великолепных спектакля: «Тысяча и одна ночь» и «Корсар». Три дня будут идти эти спектакли (в Минске — Sputnik) Это масштабное, грандиозное зрелище с участием в том числе Мариинского театра. Мне кажется, что жители Беларуси, гости (…) получат настоящее удовольствие от великолепных, эпатажных спектаклей.