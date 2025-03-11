Кожемяко пообещал привести в Минск эпатажный балет

Делегация Приморского края во главе с губернатором находится в Беларуси уже несколько дней. Члены делегации провели переговоры на МАЗе, «Белкоммунмаше» о расширении поставок белорусский техники, а во вторник губернатор встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Кроме этого, во время визита в Минск губернатор встретился с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой, с которой достигнута договоренность о том, что в этом году Приморская сцена Мариинского театра проведет в Беларуси фестиваль «Балетное лето».
Будет представлено два великолепных спектакля: «Тысяча и одна ночь» и «Корсар». Три дня будут идти эти спектакли (в Минске — Sputnik) Это масштабное, грандиозное зрелище с участием в том числе Мариинского театра. Мне кажется, что жители Беларуси, гости (…) получат настоящее удовольствие от великолепных, эпатажных спектаклей.
По его словам, для Приморского края это новое направление сотрудничества с Беларусью по линии культуры имеет большое значение.
Это новая страница в нашей деятельности. Двести тридцать артистов балета прибудут в Беларусь для проведения фестиваля «Балетное лето».
При этом в Приморье осенью ждут на гастроли Большой театр Беларуси.
Кожемяко также рассказал о проектах в области физкультуры и спорта. По его словам, в 2026 году пройдут масштабные игры «Дети Приморья» с приглашением белорусских партнеров.
Возраст детей 12,13 — до 16 лет. Будут соревнования международного уровня с участием спортсменов из нескольких провинций КНР, КНДР, из стран СНГ. Порядка тысячи участников, поэтому для ребят очень важно занять первое место, видеть флаг страны. чувствовать себя причастными.
Кожемяко также сегодня встретился с главой Национального Олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко.