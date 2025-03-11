Мэр Новосибирска заявил об участии города в трёх нацпроектах в 2025 году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что город в текущем году примет участие в трёх национальных проектах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Так, областная столица подтвердила своё участие в нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Семья». На реализацию всех проектов будет выделено более 5 миллиардов рублей.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с 2025 года. На их реализацию выделено 31,3 млрд рублей.