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Мэр Новосибирска заявил об участии города в трёх нацпроектах в 2025 году

Максим Кудрявцев обозначил направления работы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что город в текущем году примет участие в трёх национальных проектах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, областная столица подтвердила своё участие в нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Семья». На реализацию всех проектов будет выделено более 5 миллиардов рублей.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с 2025 года. На их реализацию выделено 31,3 млрд рублей.