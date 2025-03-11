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Европейский парламент откроет представительство в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Европейский парламент одобрил открытие своего представительства в Кишиневе. Об этом сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан, который возглавляет делегацию Европарламента по связям с Молдовой.

Источник: Sputnik.md

Посредством этого офиса мы сможем оказывать более эффективную поддержку парламенту Молдовы и остальным органам власти в ускорении европейской интеграции и переносе европейского законодательства в национальное, что является важным компонентом процесса вступления в Европейский союз.

написал Мурешан на своей странице в соцсети

По его словам, представительство также сможет общаться напрямую с населением, чтобы рассказать о преимуществах ЕС. Также офис будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, что подтверждает ведущую роль Молдавии в регионе, подчеркнул Мурешан.

Сегодняшнее решение — это по большей части победа председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу. Именно он два года назад предложил Европейскому парламенту открыть представительство в Молдове. После этого велся постоянный диалог между властями Кишинева и администрацией Европарламента, пока нам не удалось найти ресурсы для создания этого офиса.

добавил евродепутат

В декабре 2024 года с призывом открыть постоянный офис в Кишиневе к Европарламенту обратился парламентский комитет ассоциации Молдова — ЕС, в состав которого входят члены законодательного собрания Молдовы и Европарламента. Комитет проводит заседания два раза в год поочередно в Кишиневе и Брюсселе.