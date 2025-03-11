Европейский парламент откроет представительство в Кишиневе

Посредством этого офиса мы сможем оказывать более эффективную поддержку парламенту Молдовы и остальным органам власти в ускорении европейской интеграции и переносе европейского законодательства в национальное, что является важным компонентом процесса вступления в Европейский союз.
По его словам, представительство также сможет общаться напрямую с населением, чтобы рассказать о преимуществах ЕС. Также офис будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, что подтверждает ведущую роль Молдавии в регионе, подчеркнул Мурешан.
Сегодняшнее решение — это по большей части победа председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу. Именно он два года назад предложил Европейскому парламенту открыть представительство в Молдове. После этого велся постоянный диалог между властями Кишинева и администрацией Европарламента, пока нам не удалось найти ресурсы для создания этого офиса.
В декабре 2024 года с призывом открыть постоянный офис в Кишиневе к Европарламенту обратился парламентский комитет ассоциации Молдова — ЕС, в состав которого входят члены законодательного собрания Молдовы и Европарламента. Комитет проводит заседания два раза в год поочередно в Кишиневе и Брюсселе.