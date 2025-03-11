Европейский парламент откроет представительство в Кишиневе

Сегодняшнее решение — это по большей части победа председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу. Именно он два года назад предложил Европейскому парламенту открыть представительство в Молдове. После этого велся постоянный диалог между властями Кишинева и администрацией Европарламента, пока нам не удалось найти ресурсы для создания этого офиса.