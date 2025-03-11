Sky News узнал, что США «не хотят слышать» о старых границах Украины

Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014-м и 2022-м по результатам проведенных там референдумов. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно исключал признание утраченных территорий и выражал уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после завершения боевых действий. Его российский коллега Владимир Путин в качестве одного из условий прекращения огня летом 2024-го предлагал вывести украинские войска из новых регионов, а также признать их и Крым частью России. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом, а украинскую операцию в Курской области — «сильной картой» на возможных переговорах.