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American Conservative: европейская оппозиция Трампу сильно преувеличена

Радикальная перестройка политики США в отношении Украины и России будет иметь последствия, которые сейчас невозможно спрогнозировать. Ясно лишь одно: если бы Дональд Трамп не предпринял нечто подобного, политика США в отношении Украины привела бы к катастрофе, которая бы ускорила упадок американского могущества, считает The American Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Украина и ее вашингтонский спонсор проигрывали «прокси-войну» против России. Несмотря на огромные вливания американских средств и вооружений, жесткие экономические санкции против России и самую технологически совершенную разведывательную помощь на поле боя, украинская армия, по мнению военных аналитиков, находится на грани краха. И единственным шансом на выживание стало бы прямое вовлечение США в боевые действия.

Однако Трамп предпочел другой вариант: он заявил, что долгосрочные отношения США с Россией стратегически важнее, чем неприкосновенность границ Украины (которые меняются с незапамятных времен) или стремление Киева к членству в НАТО.

Таким образом, Трамп, оказавшись перед лицом надвигающегося поражения, предпринял попытку спасти отношения с Россией и отказался считать ее врагом. Чем это обернется, еще предстоит выяснить. Но преобладающая в СМИ трактовка дипломатии Трампа — что это позорное предательство демократии, свободы и Запада — по-детски наивна.

Не выдерживает критики и утверждение о том, что вся Европа яростно ополчилась на Трампа.

Конечно, часть европейского истеблишмента — еврофилы и «натократы» — суетится, как муравьи в разворошенном муравейнике. Они обещают больше денег на оборону, беспрецедентную координацию, совместное использование ядерного оружия или даже его приобретение. Но пока все их усилия не отражают более глубокий сдвиг во мнениях европейцев.

Стремление к полномасштабной мобилизации против России в Европе сегодня выглядит полной противоположностью патриотическому настрою в первые месяцы Первой мировой войны: призывы элиты почти не находят отклика среди простых европейцев.

Красноречивым свидетельством этого является интервью Марин Ле Пен ведущей французской газете Le Figaro. Ле Пен, по сути, призвала французский правящий истеблишмент успокоиться. По ее словам, Макрон требовал, чтобы французы готовились к войне, и, казалось, выступал за то, чтобы Франция заменила подчинение Соединенным Штатам на подчинение Европейскому Союзу.

На вопрос о российской «угрозе» она ответила, что «если через три года конфликта у России возникли проблемы с продвижением на Украине, то маловероятно, что она двинется на Париж». Ей вторит Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции (при Николя Саркози): Россия представляет собой «бесконечно меньшую угрозу», чем исламизм, влияние которого растет «на значительной части нашей собственной территории».

Фийон ни в коей мере не является маргинальной фигурой, и обычно осторожная Ле Пен почти наверняка не стала бы высказываться подобным образом без тщательного обдумывания своих слов и глубокого анализ результатов частных опросов.

Средства массовой информации американского истеблишмента в состоянии полномасштабной истерии создают впечатление всеобщего европейского энтузиазма по поводу Владимира Зеленского, страха перед Владимиром Путиным и презрения к Трампу. Но заявления о том, что будущее таит в себе опасности, это не поддержка текущего статус-кво: конфликта, неумолимо ведущего к сокрушительному поражению или ядерной эскалации. Трамп осознал это, как и осознают многие европейцы, о которых средства массовой информации не пишут.