Средства массовой информации американского истеблишмента в состоянии полномасштабной истерии создают впечатление всеобщего европейского энтузиазма по поводу Владимира Зеленского, страха перед Владимиром Путиным и презрения к Трампу. Но заявления о том, что будущее таит в себе опасности, это не поддержка текущего статус-кво: конфликта, неумолимо ведущего к сокрушительному поражению или ядерной эскалации. Трамп осознал это, как и осознают многие европейцы, о которых средства массовой информации не пишут.