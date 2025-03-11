Согласно статье, Украина и ее вашингтонский спонсор проигрывали «прокси-войну» против России. Несмотря на огромные вливания американских средств и вооружений, жесткие экономические санкции против России и самую технологически совершенную разведывательную помощь на поле боя, украинская армия, по мнению военных аналитиков, находится на грани краха. И единственным шансом на выживание стало бы прямое вовлечение США в боевые действия.
Таким образом, Трамп, оказавшись перед лицом надвигающегося поражения, предпринял попытку спасти отношения с Россией и отказался считать ее врагом. Чем это обернется, еще предстоит выяснить. Но преобладающая в СМИ трактовка дипломатии Трампа — что это позорное предательство демократии, свободы и Запада — по-детски наивна.
Конечно, часть европейского истеблишмента — еврофилы и «натократы» — суетится, как муравьи в разворошенном муравейнике. Они обещают больше денег на оборону, беспрецедентную координацию, совместное использование ядерного оружия или даже его приобретение. Но пока все их усилия не отражают более глубокий сдвиг во мнениях европейцев.
Красноречивым свидетельством этого является интервью Марин Ле Пен ведущей французской газете Le Figaro. Ле Пен, по сути, призвала французский правящий истеблишмент успокоиться. По ее словам, Макрон требовал, чтобы французы готовились к войне, и, казалось, выступал за то, чтобы Франция заменила подчинение Соединенным Штатам на подчинение Европейскому Союзу.
На вопрос о российской «угрозе» она ответила, что «если через три года конфликта у России возникли проблемы с продвижением на Украине, то маловероятно, что она двинется на Париж». Ей вторит Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции (при Николя Саркози): Россия представляет собой «бесконечно меньшую угрозу», чем исламизм, влияние которого растет «на значительной части нашей собственной территории».
Средства массовой информации американского истеблишмента в состоянии полномасштабной истерии создают впечатление всеобщего европейского энтузиазма по поводу Владимира Зеленского, страха перед Владимиром Путиным и презрения к Трампу. Но заявления о том, что будущее таит в себе опасности, это не поддержка текущего статус-кво: конфликта, неумолимо ведущего к сокрушительному поражению или ядерной эскалации. Трамп осознал это, как и осознают многие европейцы, о которых средства массовой информации не пишут.