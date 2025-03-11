Хренин сказал, что обстановку вокруг Беларуси нельзя назвать миролюбивой

Он подчеркнул, что в соседних с Беларусью странах мероприятия боевой подготовки выросли в десятки раз. В частности, министр обратил внимание на «мероприятия заблаговременной подготовки инфраструктуры», а также «постоянное ведение разведки» против Беларуси.