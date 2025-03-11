Хренин сказал, что обстановку вокруг Беларуси нельзя назвать миролюбивой

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин ответил на заявления Запада о том, что Беларусь кого-то пугает или кому-то угрожает проверками боеготовности, пишет БелТА.
11 марта на полигоне в Борисовском районе проходят учения с подразделениями, привлекаемыми к проверке боевой готовности ВС.
«Когда я слышу, что мы проверками кого-то пугаем, кому-то угрожаем, это не вызывает ничего, кроме иронии и смеха», — сказал Виктор Хренин.
И добавил:
«Хочется задать такой вопрос — наш, славянский: кто громче всех кричит “держите вора”? К сожалению, обстановку вокруг нашей страны, опираясь на факты, нельзя назвать миролюбивой», — отметил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что в соседних с Беларусью странах мероприятия боевой подготовки выросли в десятки раз. В частности, министр обратил внимание на «мероприятия заблаговременной подготовки инфраструктуры», а также «постоянное ведение разведки» против Беларуси.
Ранее Лукашенко сказал послам, что Беларусь пытаются представить в черном цвете.
Кроме того, рассказали, что МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране.
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