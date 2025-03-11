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Губернатор Краснодарского края принял участие в обсуждении развития водного транспорта

Глава Кубани Вениамин Кондратьев стал участником заседания совета Морской коллегии, которое прошло под председательством помощника президента РФ Николая Патрушева.

В центре внимания оказались вопросы модернизации водного транспорта и повышения эффективности использования внутренних водных путей.

Николай Патрушев подчеркнул значимость водного транспорта в общей логистической системе страны, особенно в условиях санкционного давления и изменения внешнеэкономических связей. Рост нагрузки на автодорожные и железнодорожные перевозки требует сбалансированного подхода, где речной и морской транспорт должны сыграть ключевую роль.

Председатель коллегии обратил внимание на недостаточное использование внутренних водных путей и актуальные проблемы их безопасности. Он отметил, что флот значительно устарел: средний возраст речных судов превышает 30 лет, а танкеров — почти 50 лет. В связи с этим настоятельно необходима модернизация, включая строительство новых судов класса «река-море». Также особое внимание следует уделить углублению и расчистке водных маршрутов, реконструкции гидротехнических сооружений и обновлению портовой инфраструктуры.