Губернатор Краснодарского края принял участие в обсуждении развития водного транспорта

Председатель коллегии обратил внимание на недостаточное использование внутренних водных путей и актуальные проблемы их безопасности. Он отметил, что флот значительно устарел: средний возраст речных судов превышает 30 лет, а танкеров — почти 50 лет. В связи с этим настоятельно необходима модернизация, включая строительство новых судов класса «река-море». Также особое внимание следует уделить углублению и расчистке водных маршрутов, реконструкции гидротехнических сооружений и обновлению портовой инфраструктуры.