Уолтц словом «продвигаемся» охарактеризовал встречу с Украиной в Джидде

США представляют в Джидде Рубио, Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Украину — Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Главной темой встречи стала подготовка к возможным переговорам Киева и Москвы.