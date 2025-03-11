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Митрополит Меркурий благословил Александра Скрябина на служение Ростову

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с Митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.

Источник: соцсети

Митрополит благословил главу Ростова-на-Дону Александра Скрябина на служение городу, сообщил в своем Telegram-канале сам господин Скрябин.

На встрече обсудили духовную поддержку жителей, социальную справедливость и культурное развитие Ростова.

Митрополит подчеркнул важность совместных усилий для создания гармоничного общества, где каждый человек чувствует заботу и поддержку.

Гордума Ростова-на-Дону 11 марта избрала Александра Скрябина главой города. Избрание проходило путем открытого голосования в ходе внеочередного заседания Думы.