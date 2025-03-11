Митрополит Меркурий благословил Александра Скрябина на служение Ростову

Митрополит благословил главу Ростова-на-Дону Александра Скрябина на служение городу, сообщил в своем Telegram-канале сам господин Скрябин.
На встрече обсудили духовную поддержку жителей, социальную справедливость и культурное развитие Ростова.
Митрополит подчеркнул важность совместных усилий для создания гармоничного общества, где каждый человек чувствует заботу и поддержку.
Гордума Ростова-на-Дону 11 марта избрала Александра Скрябина главой города. Избрание проходило путем открытого голосования в ходе внеочередного заседания Думы.