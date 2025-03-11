Хинштейн: военные ползли 14 км по трубе в Суджанском районе, под землей были 6 суток

В эфире Первого канала командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник пояснил, что перед ними была поставлена задача создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации. Требовалось «зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше».