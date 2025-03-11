Рыженков: отношения Беларуси и РФ достигли беспрецедентного уровня развития

По его словам, высокие показатели были зафиксированы по всем направлениям, в том числе в рамках Союзного государства.
В прошлом году нам удалось сохранить положительную динамику поставок белорусской продукции на этот наиважнейший рынок, обеспечив достойный прирост экспорта к ранее сформированной высокой базе — плюс 4,8%
Рыженков напомнил, что в нынешнем году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза. В этой связи главой государства ранее были определены основные приоритеты интеграционного развития, на которых будут сосредоточены усилия в 2025 году — как экономической, так и социальной направленности.
Ранее в январе посол Беларуси в России Александр Рогожник сообщал, что в 2024-м товарооборот между странами увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом.
Рекордный показатель — в 53 млрд долларов — был установлен в 2023 м. В настоящий момент Москва и Минск работают над реализацией 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.