Рыженков: отношения Беларуси и РФ достигли беспрецедентного уровня развития

Рыженков напомнил, что в нынешнем году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза. В этой связи главой государства ранее были определены основные приоритеты интеграционного развития, на которых будут сосредоточены усилия в 2025 году — как экономической, так и социальной направленности.