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Гоцанюк уволил первого замминистра сельского хозяйства Крыма

Гоцанюк снял Зарединову с поста первого замминистра сельского хозяйства Крыма.

Источник: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова покинула свой пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Расторгнуть с Зарединовой Алиме Назимовной служебный контракт», — говорится в документе.

Теперь чиновница лишилась должности первого замминистра сельского хозяйства Крыма. В распоряжении отмечается, что такое решение принято по соглашению сторон служебного контракта. При этом было учтено представление министра сельского хозяйства Дениса Кратюка, а также заявление самой Зарединовой.