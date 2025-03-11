Гоцанюк уволил первого замминистра сельского хозяйства Крыма

Теперь чиновница лишилась должности первого замминистра сельского хозяйства Крыма. В распоряжении отмечается, что такое решение принято по соглашению сторон служебного контракта. При этом было учтено представление министра сельского хозяйства Дениса Кратюка, а также заявление самой Зарединовой.