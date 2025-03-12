Как россияне оценили перепалку Трампа и Зеленского в Овальном кабинете: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
На прошлой неделе главной темой новостей стал спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который разгорелся во время подписания сделки по редкоземельным металлам.
Ситуация получила широкий резонанс: 98% опрошенных слышали о ней. При этом 73% из них узнали о споре из СМИ, 25% — из социальных сетей и мессенджеров. Лишь 1% не встречали эту новость, и столько же затруднились дать ответ.
Для 57% респондентов конфликт оказался ожидаемым, а 32% были удивлены произошедшим. 7% затруднились ответить и 3% указали свой вариант ответа: наиболее популярным мнением стало то, что «спор был заранее спланирован и лидеры действовали по сценарию».
Кто виноват в споре
Что касается виновников конфликта, 59% россиян считают, что ответственность лежит на Владимире Зеленском. Дональда Трампа винят лишь 5%. Еще 17% уверены, что виноваты оба в равной степени, 11% говорят о влиянии внешних факторов и давлении других стран. 3% назвали виновным Джей Ди Вэнса, 4% затруднились ответить, а 2% написали свой вариант, где наиболее популярным является ответ о том, что «ситуация была заранее спланирована, поэтому виновных нет».
Последствия спора
31% респондентов считают, что после ссоры в Белом доме США частично сократят поддержку Украины. 25% полагают, что инцидент не окажет существенного влияния, 24% ждут постепенной нормализации отношений. Еще 12% уверены, что США полностью сократят помощь Украине, 5% затруднились с ответом.
Что касается последствий для России, 50% россиян считают, что этот спор никак не повлияет на ее политику. 35% уверены, что РФ воспользуется ситуацией, чтобы наладить диалог с США в своих интересах. 8% полагают, что это усилит позиции России на международной арене, 3% — что, наоборот, ослабит, а 4% не смогли дать ответ.
Урегулирование конфликта на Украине
Относительно влияния перепалки в Овальном кабинете на перспективы мирного урегулирования мнения разделились. 51% считают, что спор не окажет значительного влияния. 30% полагают, что он приблизит возможность мирного соглашения, 18% уверены, что, наоборот, усложнит процесс. Еще 1% дали свой ответ, где большинство «затруднились спрогнозировать развитие событий».
На вопрос об искренности намерений Трампа уладить конфликт на Украине мнения разделились. 39% считают, что он скорее хочет уладить конфликт, чем нет, и столько же считают, что у него другие мотивы. Только 13% думают о стремлении президента США прийти к мирному решению. 5% считают, что он скорее не хочет уладить конфликт, чем хочет, 4% затруднились ответить.
Заявление Трампа о том, что Зеленский не готов идти на компромиссы для урегулирования конфликта, поддержали 58% россиян. Еще 28% скорее согласны с ним, чем нет, 5% категорически не согласны, 4% скорее не согласны, а еще 4% не смогли определиться с ответом.
Развитие событий после перепалки
Наиболее вероятным сценарием дальнейших событий после конфликта между Трампом и Зеленским россияне считают ослабление поддержки Украины со стороны США и принуждение Киева к переговорам с Россией (52%).
Два других возможных варианта, по мнению респондентов, — достижение соглашения при посредничестве США (22%) и усиление санкционного давления на Россию со стороны Запада (22%). Еще 14% ожидают усиления военного противостояния, 9% прогнозируют замораживание конфликта, столько же затруднились ответить, а 3% считают, что возможно достижение соглашения при посредничестве ЕС. 2% опрошенных написали свой комментарий, и большинство россиян уверены, что «ничего не изменится». Респонденты могли выбрать несколько вариантов, поэтому суммарный процент ответов превышает 100%.