Как россияне оценили перепалку Трампа и Зеленского в Овальном кабинете: результаты опроса Новостей Mail

На вопрос об искренности намерений Трампа уладить конфликт на Украине мнения разделились. 39% считают, что он скорее хочет уладить конфликт, чем нет, и столько же считают, что у него другие мотивы. Только 13% думают о стремлении президента США прийти к мирному решению. 5% считают, что он скорее не хочет уладить конфликт, чем хочет, 4% затруднились ответить.