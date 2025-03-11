AMANAT призвал усилить разъяснительную работу по единому часовому поясу

Исследование, проведенное в рамках рекомендаций Фракции «AMANAT», охватывало шесть направлений и включало анализ опыта стран с аналогичными географическими параметрами. В его проведении приняли участие авторитетные ученые, эксперты и научные институты.
Заместитель Премьер-Министра Ермек Кошербаев в ходе выступления отметил:
Сравнительный анализ показал, что во многих развитых европейских странах имеется схожее с Казахстаном время рассвета и заката. В этих условиях данные страны активно развиваются и имеют высокие показатели по развитию человеческого капитала. В этой связи Правительство полностью поддерживает решение о внедрении единого часового пояса и считает его полностью обоснованным.
Он также подчеркнул, что исследования не выявили негативного влияния перехода на единое время на образовательный процесс, уровень ДТП и уличной преступности. В ряде районов Восточно-Казахстанской области была проведена корректировка рабочего графика, которая получила поддержку населения.
На вопросы депутатов ответили министры торговли и интеграции Арман Шаккалиев, науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также другие представители правительства. А. Шаккалиев заявил, что «предварительные данные не выявили негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики».
В свою очередь, первый вице-министр здравоохранения Т. Султангазиев сообщил, что после введения единого часового пояса наблюдаются позитивные изменения в сфере здравоохранения. Так, произошло снижение числа вызовов скорой помощи на 0,4%, уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3,5%, психическими и поведенческими расстройствами на 1,6%, травматизмом на 3,3%, злокачественными новообразованиями на 1,7%. Это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил о поручении Президента:
В своей статье в газете «Ана тілі» Глава государства подчеркнул, что Правительство должно провести всестороннее исследование влияния смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. Сегодня Правительство презентовало депутатам фракции «AMANAT» итоги данного научного исследования. Оно проведено с участием ученых, экспертов и показывает научную обоснованность решения о вводе единого времени в Казахстане.
По итогам обсуждения депутаты приняли отчет и подчеркнули необходимость донесения результатов исследования до широких слоев населения. Они рекомендовали Правительству совместно с местными органами власти и маслихатами провести адресную разъяснительную работу, привлекая ученых, экспертов и лидеров общественного мнения. Также предложено организовать информационную кампанию в СМИ и социальных сетях, а в регионах продолжить корректировку рабочего графика с учетом пожеланий граждан и международного опыта.