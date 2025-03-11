AMANAT призвал усилить разъяснительную работу по единому часовому поясу

В свою очередь, первый вице-министр здравоохранения Т. Султангазиев сообщил, что после введения единого часового пояса наблюдаются позитивные изменения в сфере здравоохранения. Так, произошло снижение числа вызовов скорой помощи на 0,4%, уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3,5%, психическими и поведенческими расстройствами на 1,6%, травматизмом на 3,3%, злокачественными новообразованиями на 1,7%. Это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.