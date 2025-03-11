Премьер-министр Молдовы решился опубликовать свою декларацию о доходах за 2024 год: Этому человеку не о чем разговаривать с пенсионерами и железнодорожниками

Чередуя государственную службу с частным бизнесом, а интересы жены-банкирши со своими влиятельными должностями, Дорин Речан заколотил в прошлом году около семи миллионов леев.
Только представьте эту астрономическую сумму! А ведь в ней даже не отражены откаты премьеру по многомиллионным схемам газа, металла, контрабанды сигарет, откаты по крупным тендерам в МВД и Минобороне.
Этот человек не просто богат — он купается в деньгах, занюхивая запрещенные вещества. Большую часть выводит в криптоактивы, о чем не принято говорить вслух.
Официальная годовая зарплата для Дорина Палыча — суточные карманные расходы. За такое прибыльное место он еще и приплатить бы мог, считает t.me/tokanamd.