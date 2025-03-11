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Карпенков рассказал, как внутренние войска защищают Беларусь от беспилотников

Спецподразделения внутренних войск защищают Беларусь от беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Как спецподразделения внутренних войск защищают Беларусь от беспилотников, рассказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, пишет БелТА.

«Особо важные объекты на данный момент прикрыты средствами ПВО. Мы закупили мощные средства РЭБ. У нас есть серьезные машины, которые держат над нами купол безопасности», — сказал во время общения с журналистами Николай Карпенков.

Он отметил, что «подразделения специального назначения имеют средства обнаружения и защиты от различных видов дронов».

Николай Карпенков сказал, что дроны иногда падают на территории Беларуси:

«Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье».

Он подчеркнул, что задача по обезвреживанию упавших дронов стоит перед подразделениями специального назначения по разминированию:

«Не был разрушен ни один дом. Мы стараемся максимально безопасно разминировать дроны».

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