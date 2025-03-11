Responsible Statecraft: европейское «единство» по Украине трещит по швам

За безрезультатным саммитом в Лондоне, который состоялся 2 марта, последовало экстренное заседание глав европейских стран в Брюсселе. Перед этим «конклавом» европейские лидеры максимально нагнетали ситуацию, чтобы повысить ставки, говорится в статье.
Президент Франции Эммануэль Макрон в драматическом телеобращении к нации предупредил о российской угрозе не только для Украины, но и для Франции и Европы. А премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал выиграть гонку вооружений у России и предсказал ей «поражение», во многом похожее на то, которое потерпел Советский Союз в конце холодной войны. Со схожими заявлениями выступили и другие европейские лидеры.
Это было ожидаемо, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно выступает за прекращение военных действий на Украине путем переговоров. Воодушевленный новой позицией США, Орбан призвал председателя Совета ЕС Антонио Кошту начать дипломатические переговоры ЕС с Москвой.
За несколько дней до саммита госсекретарь США Марко Рубио встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть «приверженность двух стран прекращению войны на Украине». И отказал во встрече Кайе Каллас, еврокомиссару по иностранным делам и политике безопасности, которая неоднократно выводил из себя чиновников администрации Трампа обвинениями в «умиротворении» Путина.
Другой известный представитель европейской «антивоенной партии», премьер-министр Словакии Роберт Фицо, тоже осудил стратегию «мир через силу», которую продвигает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Он назвал ее «нереалистичной» и служащей «оправданием продолжения войны на Украине».
Даже в более воинственно настроенных европейских странах, таких как Франция, раздаются влиятельные голоса несогласных. Лидер правой оппозиции Марин Ле Пен, ведущий кандидат на пост преемника Макрона в 2027 году, отвергла идею отправки французских войск на Украину в качестве миротворцев, назвав ее «чистым безумием».
Это, по его словам, привело к самореализующемуся пророчеству о том, что Россия теперь действительно становится угрозой. Бывший министр обороны Эрве Морен, еще один высокопоставленный сотрудник службы безопасности эпохи Саркози, раскритиковал Макрона за излишне драматичную риторику и нагнетание страха. Морен прямо предупредил, что, провоцируя Путина заявлениями в СМИ, мира не достичь.
Таким образом, британо-французский план направить европейских миротворцев на Украину был встречен без особого энтузиазма другими крупными странами блока, в частности Германией, Италией и даже Польшей.
Более того, Британия, возможно, сейчас оценивает относительную важность Украины в сравнении со своими другими более значимыми приоритетами, такими как новая торговая сделка с США. Питер Мандельсон, влиятельный британский посол в Вашингтоне и доверенное лицо премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что единственный шанс положить конец конфликту — это сгладить трения с администрацией Трампа, которая настаивает на немедленном и бессрочном прекращении огня. А такой шаг уже может привести к изоляции Макрона в Европе.
Похоже, единственное, с чем большинство европейских лидеров смогли согласиться на экстренном саммите 6 марта, так это с тем, что украинцы должны продолжать борьбу.
Поэтому возникает вопрос: на встрече с делегацией США в саудовской Джидде поддастся ли Киев на призывы Европы продолжать конфликт, в котором невозможно победить, или решит, что дальнейшее противостояние Вашингтону не в интересах Украины?