Responsible Statecraft: европейское «единство» по Украине трещит по швам

Президент Франции Эммануэль Макрон в драматическом телеобращении к нации предупредил о российской угрозе не только для Украины, но и для Франции и Европы. А премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал выиграть гонку вооружений у России и предсказал ей «поражение», во многом похожее на то, которое потерпел Советский Союз в конце холодной войны. Со схожими заявлениями выступили и другие европейские лидеры.