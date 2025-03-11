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Собянин утвердил единовременную помощь ветеранам к юбилею Победы

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь к юбилею Победы. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

По словам главы города, размер выплат вырастет в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Материальная помощь будет положена инвалидам и участникам боевых действий, обладателям медали «За оборону Ленинграда», участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, бывшим узникам нацистских концлагерей и другим.

— Ожидается, что материальная помощь будет выплачена 28,5 тысячи москвичей, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

18 февраля мэр Москвы в преддверии Дня защитника Отечества наградил героев разных поколений: ветеранов ВОВ, участников специальной военной операции на Украине и служащих войск противовоздушной обороны. Еще в конце января депутаты Московской городской думы поддержали предложение Собянина присвоить звание почетного гражданина города участнику ВОВ Борису Васильевичу Кравцову.