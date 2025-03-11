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Госдеп анонсировал «фантастические новости» по встрече США и Украины в Джидде

Вашингтон настроен очень оптимистично, отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госдепартамент считает, что за американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии могут последовать фантастические новости.

«Так что могут появиться и другие фантастические новости для человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично», — заявила в коротком видеообращении, опубликованном в X, руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. «Знаю, что так настроен госсекретарь [США Марко Рубио], поскольку мы понимаем, что стоит на кону», — добавила Брюс. Она сопровождает Рубио в Джидде, где проходят переговоры США и Украины. Никаких деталей Брюс не привела.