Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах

Конституционный суд Румынии подтвердил решение ЦИК Румынии снять оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску с президентских выборов, сообщает издание Agerpres.

Источник: AP 2024

9 марта 10 из 14 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску. В официальном заявлении утверждалось, что оппозиционер не выполнил необходимые условия для участия в выборах. Помимо этого, говорилось о том, что он как кандидат не гарантировал, что будет защищать демократию в Румынии. После этого Джорджеску подал апелляцию.