КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах

9 марта 10 из 14 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску. В официальном заявлении утверждалось, что оппозиционер не выполнил необходимые условия для участия в выборах. Помимо этого, говорилось о том, что он как кандидат не гарантировал, что будет защищать демократию в Румынии. После этого Джорджеску подал апелляцию.