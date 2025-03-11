Украина выразила готовность принять немедленное прекращение огня на 30 дней

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте.