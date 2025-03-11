Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает нападения на гражданское население и инфраструктуру. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

Источник: AP 2024

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.

Чиновник считает, что в будущем такие атаки не должны происходить. Он отметил, что необходимо стремиться к снижению напряженности в конфликте между Россией и Украиной и добиваться немедленного прекращения боевых действий.

ВСУ при помощи беспилотников атаковали регионы России в ночь на 11 марта. В Минобороны РФ сообщали, что для атаки использовали 343 дрона. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что своими действиями Киев продемонстрировал «свою истинную террористическую сущность».