ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.
Чиновник считает, что в будущем такие атаки не должны происходить. Он отметил, что необходимо стремиться к снижению напряженности в конфликте между Россией и Украиной и добиваться немедленного прекращения боевых действий.
ВСУ при помощи беспилотников атаковали регионы России в ночь на 11 марта. В Минобороны РФ сообщали, что для атаки использовали 343 дрона. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что своими действиями Киев продемонстрировал «свою истинную террористическую сущность».