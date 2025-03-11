Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена», — сообщил он журналистам по итогам встречи с делегацией Украины.