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Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

Источник: AP 2024

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена», — сообщил он журналистам по итогам встречи с делегацией Украины.