Уолтц сообщил о возобновлении США передачи помощи Украине

В совместной декларации по итогам встречи также говорится, что Украина выразила готовность к прекращению огня на 30 дня.
«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, а не только приняли наше предложение о полном прекращении огня», — сказал Уолтц.
Кроме того, по словам Bloomberg, США и Украина обсудили необходимость проведения обмена пленными с Россией во время перемирия. Также по словам агентства, госсекретарь Марко Рубио добавил, что украинский конфликт не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.
Переговоры двух стран начались ранее в этот день в городе Джидда. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ранее, 6 марта, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщал, что в повестку встречи входят основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.