Уолтц сообщил о возобновлении США передачи помощи Украине

Кроме того, по словам Bloomberg, США и Украина обсудили необходимость проведения обмена пленными с Россией во время перемирия. Также по словам агентства, госсекретарь Марко Рубио добавил, что украинский конфликт не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.