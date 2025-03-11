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В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и Украины

Переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Источник: AP 2024

«Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи позитивны, а встреча продуктивна», — сказала она.

По словам Левитт, американский президент Дональд Трамп осведомлен о ходе проведения переговоров.

В Джидде 11 марта состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля.

По итогам переговоров стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, если на него согласится и Россия. США взамен возобновят предоставление разведданных и военной помощи.