Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде. Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.