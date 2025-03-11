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США обсудят с Россией прекращение огня в ближайшие дни

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что в ближайшие несколько дней он проведет разговор об урегулировании конфликта на Украине с российской стороной. Ранее Украина приняла предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что теперь дело за Россией.

Источник: AP 2024

«Я поговорю со своим российским коллегой в ближайшие дни», — сказал Майк Уолц по итогам встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии. С кем именно господин Уолц намерен поговорить, он не уточнил. По словам господина Рубио, администрация США передат России предложение о прекращении огня.

Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии договорились немедленно начать консультации по установлению «прочного мира». Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев принял предложение Вашингтона о полном прекращении огня на 30 дней. Марко Рубио на пресс-конференции уточнил, что предложение передадут Москве по нескольким каналам, и выразил надежду, что «Россия согласится».