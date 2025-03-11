США обсудят с Россией прекращение огня в ближайшие дни

«Я поговорю со своим российским коллегой в ближайшие дни», — сказал Майк Уолц по итогам встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии. С кем именно господин Уолц намерен поговорить, он не уточнил. По словам господина Рубио, администрация США передат России предложение о прекращении огня.
Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии договорились немедленно начать консультации по установлению «прочного мира». Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев принял предложение Вашингтона о полном прекращении огня на 30 дней. Марко Рубио на пресс-конференции уточнил, что предложение передадут Москве по нескольким каналам, и выразил надежду, что «Россия согласится».