США обсудят с Россией прекращение огня в ближайшие дни

«Я поговорю со своим российским коллегой в ближайшие дни», — сказал Майк Уолц по итогам встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии. С кем именно господин Уолц намерен поговорить, он не уточнил. По словам господина Рубио, администрация США передат России предложение о прекращении огня.