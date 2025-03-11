Зеленский оценил готовность Украины к перемирию

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели».